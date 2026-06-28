Continua l'asse Milan-Mendes: anche Antonio Silva a un passo. Ha già detto sì al Diavolo

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Dopo Gonçalo Ramos, Jorge Mendes e il Milan sono vicini a chiudere anche per Antonio Silva del Benfica: offerta da 20 milioni più bonus

Il Milan in salsa portoghese non si ferma certo ad Amorim e Gonçalo Ramos. Anzi, si potrebbe dire che fino a questo momento era solo l'antipasto. Nei piani del club rossonero ci sono altri colpi da fare il prima possibile, come quello del difensore: il rapporto con Jorge Mendes sta portando alla chiusura anche dell'affare per Antonio Silva, difensore di 22 anni del Benfica della scuderia del super agente. Sì del giocatore e offerta convincente presentata al club.

MILAN, MENDES PORTA ANCHE SILVA: ACCORDO VICINO

E così dopo che il Milan ha chiuso per Gonçalo Ramos, ecco che il club rossonero è a un passo dall'accordo anche per Antonio Silva, altro giovane talento portoghese. A riportarlo è Tuttosport che scrive come ci sia stata un'accelerata nelle ultime ore, approfittando che Cardinale è stato in città per la nomina di Calvelli come CEO e per la chiusura della trattativa per l'attaccante. Per quanto riguarda il difensore la scelta è ricaduta su Silva, sfruttando il canale preferenziale che si è aperto con il suo agente Jorge Mendes. Il Benfica ha respinto una prima offerta da 15 milioni più bonus ma il rialzo a 20 più 5 di bonus di ieri sera da parte del Milan dovrebbe aver convinto il club portoghese. L'accordo dunque è molto vicino.

ANTONIO SILVA, SÌ AL MILAN

Dal canto suo, Antonio Silva non ha esitato a dire di sì alla proposta e al progetto del Milan. Il suo contratto con il Benfica scadeva nel 2027: questo è un aspetto che ha irrimediabilmente facilitato le cose. Per il centrale di 22 anni, intanto, è pronto un contratto quinquennale con un ingaggio di poco al di sotto dei 3 milioni di euro. Sarà lui a prendersi il centro della difesa con Pavlovic e uno tra Gabbia e Tomori ai suoi lati. La partnership con Jorge Mendes, intanto, potrebbe continuare: occhio ai nomi di Francisco Trincao e Marc Casadò, su tutti.