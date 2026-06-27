Ibra impressionato da Alajbegovic: ha consigliato al Milan di provare a prenderlo

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Zlatan Ibrahimovic è rimasto stregato dal talento di Alajbegovic e ha consigliato al Milan di provare a prenderlo in questo mercato estivo

Preso l'attaccate, che era la grande priorità del mercato estivo del Milan, ora in via Aldo Rossi sono al lavoro perchè, dopo Gonçalo Ramos, servono altri rinforzi e ci sono altri ruoli da coprire. Sempre in attacco, che sarà il reparto in cui ci saranno più cambiamenti, con la probabile partenza di Rafael Leao, il Diavolo è alla ricerca di un attaccante esterno e un nome che potrebbe diventare presto un obiettivo dei rossoneri è quello di Kerim Alajbegovic, giocatore classe 2007 che ha militato in questa stagione al Salisburgo, ma che dal 1° luglio sarà ufficialmente del Bayer Leverkusen che già qualche mese fa aveva deciso di esercitare l'opzione di riacquisto prevista dal contratto.

IBRAHIMOVIC IMPRESSIONATO DA ALAJBEGOVIC

Il talento bosniaco però piace moltissimo in via Aldo Rossi dove lo tengono d'occhio già da diverso tempo, ma ora Aljabegovic ha uno sponsor speciale nel Milan, uno che ha un peso importante nelle decisioni del club rossonero, vale a dire Zlatan Ibrahimovic che, come riporta stamattina il Corriere dello Sport, ha consigliato il suo acquisto. Lo svedese, che è negli Stati Uniti a commentare il Mondiale per Fox Sports, ha speso bellissime parole nei confronti del giovane attaccante esterno dopo il gol che ha segnato al Qatar: "La conclusione è stata bellissima, sì. La tecnica era perfetta, sì. Ma ciò che mi ha colpito è stata la fiducia prima del gol. Il modo in cui ha chiesto il pallone, il modo in cui ha fiutato il momento. I grandi giocatori non aspettano le occasioni. Le creano. Tutti parlano del gol, ma per me il gol non è la cosa più grande. La cosa più sorprendente è il suo coraggio. Un diciottenne ai Mondiali, sotto pressione, con milioni di persone che lo guardano, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Questo è raro. Molti giovani giocatori hanno talento. Il talento è ovunque. Ma il talento senza personalità non serve a nulla. Quando ho guardato Kerim, non ho visto un giovane giocatore che sperava di fare una buona partita. Ho visto un giocatore che credeva di essere il migliore in campo".

IBRA HA CONSIGLIATO AL MILAN DI PROVARE A PRENDERE ALAJBEGOVIC

Parole non banali quelle di Ibrahimovic che è rimasto davvero molto impressionato dal 18enne bosniaco: "La gente dirà che questo è l'inizio della sua carriera. Forse. Ma se mantiene questa mentalità, questo gol sarà ricordato come il momento in cui il calcio ha realizzato chi è Kerim Alajbegović. I Mondiali sono il luogo dove nascono le stelle. Oggi, una nuova si è presentata". Lo svedese ha consigliato al Milan di provare a prenderlo. I dirigenti di via Aldo Rossi lo ascolteranno?