Primo Piano Gonçalo Ramos-Milan, è fatta. Affare record da 70 milioni di euro: visite mediche già svolte negli USA

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Goncalo Ramos è il nuovo centravanti rossonero.

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia su Goncalo Ramos che diventerà presto un nuovo giocatore rossonero. L'attaccante portoghese arriva dal Paris Saint Germain per una cifra monstre, 65 milioni di base fissa più 5 milioni di bonus. Ben 70 milioni per l'attaccante fortemente voluto dal tecnico Ruben Amorim, cifra che porta il classe 2001 a diventare l'acquisto più oneroso della storia del Milan. (Leggi qui la top 10)

GONCALO RAMOS: VISITE MEDICHE GIÀ SVOLTE NEGLI USA E FIRMA SUL CONTRATTO

L'ormai ex attaccante del PSG campione d'Europa ha già svolto le visite mediche negli Stati Uniti, dove si trova in questo momento con la sua nazionale per il Mondiale. Come detto in apertura, la trattativa, almeno da quando è emersa pubblicamente, è durata meno di 24 ore perché dopo la notizia dell'apprezzamento rossonero uscita ieri in serata, questo pomeriggio Cardinale ha deciso di accontentare le richieste dei parigini e di concludere la trattativa. Non solo visite mediche già svolte, il classe '01 ha già firmato il contratto che lo legherà al Milan per 5 anni. Direttore di tutta la trattativa Jorge Mendes, procuratore di Ramos, sempre più legato con la società rossonera.

AMORIM HA RICHIESTO GONÇALO RAMOS E CARDINALE L'HA ACCONTENTATO

Il nuovo tecnico Rossonero, come vi abbiamo raccontato settimana scorsa nel delineare il nuovo organigramma societario, è e sarà al centro del mercato rossonero con il patron del Milan che cercherà di avvallare tutte le sue richieste. E come inizio non è male visto che in poco meno di 24 ore Amorim si è ritorvato l'attaccante prescelto, il preferito in assoluto che già aveva cercato un anno fa al Manchester United, che sicuramente guiderà l'attacco rossonero la prossima stagione. Serviva la prima punta e la prima punta è arrivata, ora il team rossonero comincerà a costruire tutta la rosa come l'allenatore vuole, comprendendo acquisti e cessioni.