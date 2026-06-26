Calciomercato Gonçalo Ramos al Milan, è storia: la top 10 degli acquisti più cari

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Il portoghese scalza Leao dalla prima posizione tra i giocatori più pagati nei quasi 127 anni di storia del club. Un investimento record per le cifre

Gonçalo Ramos sarà un nuovo giocatore del Milan per la cifra record di 70 milioni, bonus compresi. Diverse indiscrezioni parlano di una base fissa tra i 55 e 65 milioni con le canoniche clausole aggiuntive che potranno far alzare la somma che verrà incassata dal Paris Saint-Germain. Se tali cifre saranno confermate, ecco che Gerry Cardinale avrebbe rotto il primo record storico del Milan, mettendo Gonçalo Ramos al vertice della classifica dei top 10 acquisti della storia del Milan, scalzando Rafael Leao che, a costo storico, è segnato a bilancio per 49.5 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN: CHI C’E’ IN GRADUTATORIA

La classifica presenta nomi importanti, che nel corso egli anni aveva raggiunto la vetta della graduatoria dei giocatori più pagati nella storia milanista. Si trovano nomi che hanno lasciato un segno importante come Manuel Rui Costa (che dal terzo passa al quarto posto), o Pippo Inzaghi (che dal nono scalza Jashari al decimo). E poi ci sono, oltre a Leao, i vari Lucas Pasquetà, André Silva, Mattia Caldara e Leonardo Bonucci.

RAMOS NELLA STORIA: LA TOP 10 DEGLI ACQUISTI PIU’ CARI

Dunque, al netto anche del cambio lira euro, di seguito riportiamo la classifica degli acquisti più cari della storia del Milan, comprendendo già Gonçalo Ramos che sarà, in ogni caso, in vetta alla lista in attesa di un chiaro di luna sulle cifre. E nel calcolo sono conteggiati i costi fissi.

TOP 10 ACQUISTI MILAN:

1) Gonçalo Ramos, 55/65 milioni, 2026

2) Rafael Leao, 49,5 milioni, 2018

3) Leonardo Bonucci, 42 milioni, 2017

4) Manuel Rui Costa, 41,22 milioni, 2001

5) Lucas Paquetà, 38,5 milioni, 2019

6) André Silva, 38 milioni, 2017

7) Mattia Caldara, 37,5 milioni, 2018

8) Charles De Ketelare, 36,5 milioni, 2022

9) Christopher Nkunku, 37,5 milioni, 2025

10) Filippo Inzaghi, 36,15 milioni, 2001