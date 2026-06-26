Calciomercato Milan, vertice di mercato in sede: presente anche Cardinale

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Questa mattina è in corso a Casa Milan un vertice di mercato: presenti Cardinale, Calvelli, Almstadt, Gardiner e Lomonte

Dopo l'ennesmo fallimento sportivo con la mancata qualificazione alla prossima Champions League, Gerry Cardinale aveva promesso che avrebbe iniziato ad occuparsi in prima persona del Milan. E così sta facendo: dopo aver riorganizzato l'organigramma rossonero seguendo il "modello Liverpool", il numero uno di RedBird è coinvolto in ogni scelta del club di via Aldo Rossi e non è un caso che questa mattina stia partecipando anche lui a Casa Milan all'incontro con il resto della dirigenza milanista per progettare la nuova stagione.

MILAN, PRESENTE ANCHE CARDINALE AL VERTICE IN SEDE

A riferirlo è SportMediaset che spiega che a questo summit, oltre al proprietario milanista, sono presenti anche Massimo Calvelli, CEO del Milan, Hendrik Almstadt, Direttore del Player Trading, Bobby Gardiner, Director of Football Intelligence, e Donato Lomonte, capo scouting. Il tema principale di questo vertice è ovviamente il mercato estivo del Diavolo che dovrà non solo rinforzare la rosa rossonera, ma anche allungarla a livello numerico visto che nella prossima stagione ci saranno più partite da giocare.

MERCATO MILAN: AVANTI TUTTI PER GONCALO RAMOS

La priorità principale resta il grande attaccante che ha chiesto Ruben Amorim, nuovo allenatore milanista. E non è un mistero che nelle ultime ore il Milan si stia muovendo concretamente soprattutto su un obiettivo, vale a dire Gonçalo Ramos, centavanti del PSG attualmente impegnato al Mondiale on il Portogallo. Come raccontato da Milannews.it, nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti tra il club di via Aldo Rossi, Jorge Mendes, agente del giocatore con cui già da alcuni giorni si sta approfondendo la questione, e la dirigenza dei parigini. Il Diavolo vuole accelerare sul 25enne portoghese in uscita dal club parigino per anticipare la concorrenza.