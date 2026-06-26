Calciomercato MN - Previsti nuovi contatti tra il Milan, Mendes e PSG per Goncalo Ramos

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I contatti tra il Milan, Jorge Mendes e PSG andranno avanti nelle prossime ore: il club rossonero ha deciso di puntare su Goncalo Ramos

Il Milan punta forte su Goncalo Ramos. Attaccante già diverse volte accostato al club rossonero, anche sul finire della stagione quando c'era ancora Allegri in panchina, da quando si è insediato Ruben Amorim è diventato l'obiettivo numero uno per l'attacco milanista. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti tra il Milan, Jorge Mendes, agente del giocatore con cui già da alcuni giorni si sta approfondendo la questione, e il PSG. Da via Aldo Rossi sono certi di voler accelerare sul 25enne portoghese in uscita dal club parigino.

Nell'ultima stagione Ramos ha collezionato 45 presenze totali, 12 gol e 2 assist in 1704 minuti: un gol ogni 142 minuti e una media di soli 37 minuti a partita. Il portoghese, infatti, è sempre stato considerato una riserva da Luis Enrique ed ha giocato da titolare solo 16 volte. In Ligue 1 ha segnato 6 gol, in Champions League 2, in Coppa di Francia 2, in Supercoppa francese 1 e in Supercoppa UEFA 1.

di Pietro Mazzara