Mercato in uscita, con Fofana sarà addio: piace in Premier League

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Il futuro di Youssouf Fofana è lontano dal Milan, anni luce. Infatti, sul centrocampista francese, racconta il noto giornalista ed esperto di trattative Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, c'è qualche timido interesse dalla Premier ma ancora zero offerte formali. Per il Milan però Fofana è ormai fuori dal progetto tecnico. Le parole di Moretto:

“Ritengo che il Milan, nonostante i due acquisti di inizio mercato, debba ancora provare a rinforzarsi. Vedremo se poi Cardinale riuscirà a portare a Milano nuovi calciatori. Acquistare è semplice, soprattutto quando metti tanti soldi sul piatto, vendere è più difficile perché bisogna poi trovare gli acquirenti giusti e le soluzioni in uscita migliori. Ad oggi il Milan ha lasciato partire Athekame in prestito secco. Cisse direzione Torino non è ancora così avanzata: l’interesse è forte e c’è una trattativa in corso, ma sarebbe anche in questo caso in prestito secco. Sono due giorni che diciamo che a centrocampo ci sono due giocatori in partenza: uno è Ricci e l’altro è Fofana. A Fofana è stato proprio indicato di trovarsi un’altra sistemazione. Fofana piace in Premier League, non ci sono ancora delle offerte reali e concrete per lui. Vedremo che tipo di soluzione in uscita troverà Fofana”