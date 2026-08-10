Milan, anche Ricci può lasciare: il centrocampista piace a Sarri

Milan, anche Ricci può lasciare: il centrocampista piace a SarriMilanNews.it
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Ieri alle 20:10Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Anche Ricci può lasciare il Milan: piace a Sarri

Abbiamo parlato di Athekame in prestito al Lione e di Youssouf Fofana sul mercato, con squadre inglesi e spagnole che sono sul calciatore francese. Ma i giocatori messi alla porta non finiscono qui: dopo un solo anno in rossonero anche Samuele Ricci può lasciare il Milan

Sul centrocampista ex Torino, arrivato un anno fa per circa 20 milioni di euro c'è l'Atalanta. Sarri che vedrebbe di buon occhio l'arrivo del centrocampista rossonero: anche qui al momento non ci sono stati movimenti concreti da parte della dirigenza della Dea, che al momento monitora altri profili. Da capire se Sarri riuscirà ad essere convincente con i suoi direttori.