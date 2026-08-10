Calciomercato Moretto: "Milan inflessibile su Leao: 50/60 milioni. Le richieste irrigidiscono gli acquirenti"

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La situazione Leao è davvero difficile da sbrogliare: il portoghese è sul mercato ma le richieste del Milan irrigidiscono le pretendenti

La situazione Leao è assolutamente bloccata. Il Milan rimane fermo sulle proprie posizioni e valutazioni, le (poche) squadre interessate invece non sembrano essere propense ad accontentare le richieste del club rossonero, né sulle cifre e né sui termini dell'operazione. Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, racconta su X le ultime.

SITUAZIONE LEAO, LE ULTIME NOVITÀ DI MERCATO

"Il Galatasaray continua ad avere come priorità Rafael Leão ma il Milan è inflessibile sulle condizioni di uscita del portoghese: solo titolo definitivo. Cifra: 50/60 milioni di euro. Il club rossonero, ad oggi, non apre nemmeno ad un prestito con obbligo poiché cambierebbero le modalità di pagamento del trasferimento. Il Milan considera Rafael Leão cedibile e sul mercato, le richieste del club rossonero irrigidiscono possibili acquirenti. Situazione assolutamente in evoluzione e aperta fino alla fine del mercato".