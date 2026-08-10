Gimenez-Porto, Moretto: "Ad oggi non c'è una trattativa avanzata tra le parti, ma è un'opzione concreta"
Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così dell'interesse del Porto per Santiago Gimenez e di quello del Torino per Alphadjo Cissè: "Da qualche settimana diciamo che il Porto sarebbe potuto diventare una chance, una via d'uscita per Santiago Gimenez. Ad oggi non c'è una trattativa avanzata tra le parti, nè tra i due club, nè con il giocatore, ma è un'opzione concreta che va seguita perchè il messicano è un giocatore che potrebbe soddisfare tutte le caratteristiche che il Porto cerca per completare l'attacco.
Alphadjo Cissè ha invece buone chance di andare in prestito al Torino. Il club granata è forse quello che in questo momento lo vuole con più forza, gli darebbe minutaggio. I rapporti tra le due società sono buoni, dunque occhio a questa pista che potrebbe scaldarsi presto".
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