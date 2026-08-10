Athekame al Lione, il Milan lo sostituisce? Romano: "Al momento non risulta una trattativa con il Genk per El Ouahdi"
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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato che ad oggi non risulta che il Milan sia in trattativa con il Genk per l'esterno El Ouahdi
Fabrizio Romano ha pubblicato un video sul suo canale YouTube nel quale ha parlato anche della cessione ormai chiusa da parte del Milan di Zachary Athekame al Lione. Nelle ultime ore, si è poi vociferato dall'interesse del Milan per El Ouahdi, esterno destro del Genk, per sostituire lo svizzero. Ecco gli aggiornamenti dell'esperto di mercato:
"La notizia delle ultime ore è il trasferimento di Athekame al Lione. Visite mediche all'inizio di questa settimana, operazione in prestito secco senza diritto o obbligo di riscatto, dunque il giocatore tornerà al Milan la prossima estate. In merito al suo sostituto, al momento non ci risulta che ci sia una trattativa con il Genk per El Ouahdi".
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