Milan, Leao dice no a Turchia e Arabia: via solo per un top club inglese

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Rafael Leao non è interessato ad andare a giocare in Turchia o in Arabia nonostante i ricchi contratti. Il suo sogno resta la Premier

Secondo quanto riferisce stamattina Il Giornale, Rafael Leao non ha cambiato idea sul suo futuro: non è interessato ai ricchi contratti che possono offrirgli club dell'Arabia Saudita e della Turchia, andrà via dal Milan solo in caso di chiamata di un top club di Premier League. Altrimenti l'attaccante portoghese è pronto a restare a Milanello anche nella prossima stagione.

Scrive il quotidiano milanese sul mercato del Diavolo: "La mancata cessione dell’attaccante lusitano sta un po’ ingolfando il mercato milanista che dopo i colpi Gonçalo Ramos e Gila si è arrestato. Intanto Athekame va in prestito al Lione. Servono però altri innesti ad Amorim per portare il Diavolo a essere competitivo. Mancano ancora un difensore centrale, un esterno è un fantasista mancino. Per quest’ultima casella il Diavolo pensa a Soulè, in uscita dalla Roma".