Gazzetta: "Ora Leao vuole restare, il Milan lo considera cedibile"

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Dopo aver chiesto la cessione qualche settimana fa, ora Leao sembra aver cambiato idea. Per il Milan però resta tra i giocatori cedibili

In casa rossonera ci sono diversi giocatori con le valige pronte: da Fikayo Tomori a Youssouf Fofana, da Pervis Estupinan a Santiago Gimenez. E poi a tenere banco c'è sempre il caso Rafael Leao, il cui futuro resta un enorme rebus. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che il portoghese, dopo aver annunciato più volte nelle scorse settimane l'intenzione di cambiare squadra, ora vuole restare e ha ritrovato il sorriso con i compagni, ma il club di via Aldo Rossi continua a considerare tra i cedibili.

Sull'attaccante portoghese c'è al momento il grande interesse della Turchia, in particolare del Galatasaray che sta parlando da giorni con il Milan e ha già presentato alcune offerte, tutte però rispedite al mittente da parte dei rossoneri che non intendono cedere Leao per meno di 50 milioni di euro. Se dovesse andare via, Rafa preferirebbe andare a giocare in Premier League o in Liga, ma ad oggi non arrivate offerte da club di questi campionati.