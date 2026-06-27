Zancan su Gonçalo Ramos: “Luis Enrique preferiva le caratteristiche di Dembelè ma lui si è sempre fatto valere”
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Federico Zancan commenta l’arrivo di Gonçalo Ramos al Milan.
Federico Zancan, durante l'ultima puntata di Calciomercato L'Originale, si è espresso in merito all'arrivo di Gonçalo Ramos in rossonero. Queste le sue parole.
"Ha giocato poco perché Luis Enrique non voleva un giocatore con le sue caratteristiche, infatti gli ha preferito Dembelè. Da riserva però si è ritagliato un ruolo importante, penso alla Supercoppa Europea l'anno scorso, ha tirato il primo rigore della finale di Champions che è un rigore pesante. Ricordo nel mondiale scorso che fece tre gol alla sviezza all'esordio da titolare e avendo occupato il posto di Cristiano Ronaldo che si sedette in panchina".
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