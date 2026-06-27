Maignan dopo il rigore parato contro la Norvegia: "E' stato un bel momento, forse decisivo"

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E' un Mike Maignan felice e soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di DAZN dopo aver parato un rigore in Norvegia-Francia

La Francia ha sconfitto 4-1 la Norvegia e ha chiuso così il proprio girone del Mondiale al primo posto a punteggio pieno. Il grande protagonista de match è stato Dembelè con una tripletta (di Doué l'altro gol), ma un ruolo decisivo lo ha avuto anche Mike Maignan che, sul risultato di 3-1, ha parato un rigore a Strand Larsen, bloccando così i sogni di rimonta dei norvegesi.

Intervistato da DAZN nel post-partita, il portiere del Milan ha commentato così il penalty neutralizzato: "E' stato un momento molto bello, forse anche decisivo perchè dopo questo rigore potevamo andare 3-2 2 e invece siamo rimasti 3-1. E' stata una bella cosa per la squadra, lavoriamo molto duro e siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare. E' stato un momento bello per la squadra".