Amorim accontentato, Goncalo Ramos sarà il nuovo attaccante rossonero: i dettagli

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Goncalo Ramos sarà il nuovo attaccante rossonero.

Come ampiamente riportato ieri sera, Goncalo Ramos sarà il centravanti rossonero per le prossime stagioni. Il classe 2001, in arrivo dal PSG, passerà al Milan per una cifra che lo renderà l'acquisto più oneroso della storia del club: 74 milioni di base fissa più 5 bonus. Il portoghese, attualmente impegnato con la sua nazionale, ha già svolto le visite mediche proprio negli USA e ha già firmato il contratto con i rossoneri dalla durata di 5 anni.

GONCALO RAMOS, IL PREFERITO DI RUBEN AMORIM

Il classe 2001 è da molto tempo il preferito di Ruben Amorim, nuovo tecnico rossonero, che sarà sicuramente soddisfatto del suo arrivo a Milano. Già ai tempi del Manchester United, l'allenatore aveva cercato di portarlo alla propria corte salvo poi virare su Sesko a causa della chiusura da parte del club parigino. Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, Amorim è sempre più in prima linea nel mercato rossonero e il patron del Milan Gerry Cardinale cercherà in tutti i modi di accontentare le sue richieste.