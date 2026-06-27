Dove vedere i big match del Milan la prossima stagione? La guida tv di ogni partita
La Lega Serie A ha svelato quali big match del campionato di Serie A 2026/27 saranno visibili su Sky, oltre che su DAZN. La ripartizione continua ad essere quella delle scorse stagioni: 10 partite ogni turno per DAZN, solo 3 per Sky. Di seguito i big match del Milan e la loro assegnazione televisiva.
SERIE A 26/27, L'ASSEGNAZIONE TELEVISIVA DEI BIG MATCH DEL MILAN
Juventus-Milan DAZN
Milan-Inter Sky/DAZN
Milan-Juventus DAZN
Inter-Milan Sky/DAZN
Roma-Milan DAZN
Napoli-Milan DAZN
Milan-Napoli DAZN
Milan-Roma DAZN
SERIE A 26/27, LA SUDDIVISIONE DELLE GARE
Venerdì, ore 20.45 - slot DAZN
Sabato, ore 15.00 - slot DAZN
Sabato, ore 18.00 - slot DAZN
Sabato, ore 20.45.00 - slot DAZN e Sky
Domenica, ore 12.30 - slot DAZN
Domenica, ore 15.00 - slot DAZN
Domenica, ore 15.00 - slot DAZN
Domenica, ore 18.00 - slot DAZN e Sky
Domenica, ore 20.45 - slot DAZN
Lunedì, ore 20.45 - slot DAZN e Sky
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