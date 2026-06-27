Zenga approva: “Gonçalo Ramos? Grande colpo, ha una media gol elevata”

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Walter Zenga commenta l’arrivo di Gonçalo Ramos al Milan

Durante la puntata in onda di Calciomercato L'Originale, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga si è espresso in merito all'arrivo di Goncalo Ramos al Milan. Queste le sue parole.

"È nel pieno della sua maturità, ha giocato poco ma ha una media gol elevata per i minuti giocati. Hanno fatto un grande colpo secondo me, mi ha stupito che è il primo grande colpo della Serie A e lo ha fatto il Milan che fino a qualche giorno qua eravamo qui a criticare".