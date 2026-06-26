Maignan mette la firma sul Mondiale, parato un rigore in Norvegia-Francia

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Mike Maignan ha parato un rigore durante Norvegia Francia

Questa sera il Gruppo I del Mondiale è giunto al termine. Con la fine delle partite tra Norvegia-Francia e Senegal-Iraq, anche l'esito di queste 4 squadre è stato delineato. Durante la gara dei Les Bleus, il portiere del Milan Mike Maignan ha messo la prima vera firma su questo Mondiale. Al minuto 50', sul risultato di 1-3, il capitano rossonero ha parato un rigore a Strand Larsen, ben intuito e respinto lateralmente.

Oltre i 10 giocatori di movimento più i subentranti dalla panchina, la Francia conferma anche di avere uno dei migliori portieri del mondo, se non il migliore, e prosegue così il viaggio all'interno del Mondiale come una delle principali favorite per la vittoria finale.