MN - Konè (Costa D'Avorio): "Maignan un esempio per tutti i portieri, è il migliore in Serie A"

vedi letture

Mohamed Koné, estremo difensore classe 2002 della Costa D'Avorio e dello Charleroi è stato raggiunto in esclusiva da Alessandro Schiavone per MilanNews.it. Questo un estratto delle sue parole su Mike Maignan, idolo e grandissima fonte di ispirazione:

"Per noi giovani è un esempio, credo sia attualmente il miglior portiere del campionato italiano perchè quando lo vedi in azione riconosci subito il suo livello. Un livello top è semplicemente fortissimo e un esempio per tutti noi portieri. Forte come Courtois o Donnarumma? Non è necessariamente più forte, ma è sicuramente al loro livello certo. Mike ha tutto per giocare in un top club come il Milan, ma può puntare ancora a più in alto..".