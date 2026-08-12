Vernazza: "In un calcio ideale Rabiot rimarrebbe per rimediare al disastro dello scorso campionato"

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Il commento di Sebastiano Vernazza sul futuro di Adrien Rabiot

Non solo Mike Maignan, anche Adrien Rabiot è finito nel mirino dei tifosi rossoneri, lui che invece è sempre stato uno dei più acclamati nella scorsa stagione, dopo aver deciso di rientrare più tardi dalle vacanze, domenica 16 agosto invece che nella giornata di oggi. Sul francese, dal licenziamento di Allegri in poi, si sono susseguite tante voci su un possibile addio e nuova parentesi con Max a Napoli. Voce cavalcata oggi da Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport.

IN UN CALCIO IDEALE RABIOT RIMARREBBE PER RIMEDIARE

Il commento di Sebastiano Vernazza sul futuro di Adrien Rabiot: "Rabiot è arrivato un anno fa in quanto pupillo di Massimiliano Allegri. Il suo mentore si è trasferito a Napoli e Rabiot si interroga: «Vado via o sto qui»? In un calcio ideale, Rabiot rimarrebbe per rimediare al disastro dello scorso campionato, ma questi sono ragionamenti estranei al nostro tempo, oggi gli interessi personali prevalgono su tutto"