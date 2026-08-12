Beppe Accardi: "Amorim allenatore con idee importanti"

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Beppe Accardi riconosce il valore delle idee di gioco di Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan

Il Milan rimane una squadra con tantissime incognite. Era normale che i rossoneri arrivassero con alcuni punti di domanda a ridosso dell'inizio della stagione ma forse non ci si aspettava così tanti punti da chiarire. Tutto ovviamente ruoterà attorno alla figura di Ruben Amorim: più il tecnico portoghese si adatterà alla sua squadra (e vicevera) e al nuovo campionato, più ci sono le possibilità di vedere un Milan di successo quest'anno. La sensazione è che ci voglia ancora un po' di pazienza. Sull'allenatore si è espresso a TMW in esclusiva l'operatore di mercato Beppe Accardi.

AMORIM È UN ALLENATORE CON IDEE IMPORTANTI

Il commento di Beppe Accardi sul Milan e sul nuovo allenatore Ruben Amorim: "Il Milan lascia dubbi da diversi anni. Vedremo questa nuova ventata che ha portato questo nuovo allenatore. Non sono in grado di giudicare Amorim, sicuramente è un allenatore con idee importanti. Ma bisognerà vedere come si muoverà nel contesto generale".