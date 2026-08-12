Donadoni: "Rientrando prima Maignan da capitano avrebbe dato un input importante"

vedi letture

Donadoni, pur non considerando una tragedia il rientro posticipato di Maignan, ritiene che tornare prima da capitano sarebbe stato un segnale importante

Nel giro di una settimana Mike Maignan è finito nell'occhio del ciclone più di una volta per due gesti che lo hanno messo in cattiva luce davanti ad alcuni tifosi del Milan. Prima l'assenza al funerale di Franco Baresi al quale, da capitno, secondo molti avrebbe dovuto partecipare; poi la decisione di rientrare più tardi dalle ferie, così come il compagno di nazionale Rabiot. Roberto Donadoni, intervistato alla Gazzetta dello Sport, ha detto la sua specialmente su Maignan e sul suo ruolo da capitano.

Il commento di Roberto Donadoni su Mike Maignan e le ferie prolungate: "Se Maignan fosse rientrato prima, magari accorciandosi le vacanze, avrebbe dato un input importante soprattutto perché c’è un nuovo allenatore e il capitano ha un ruolo importante. Poi però bisogna capire lo stress psicologico e mentale di una stagione complicata che si è conclusa con una doppia delusione sia per Maignan sia per Rabiot. Non dimenticatevi che i giocatori lavorano anche in vacanza. Sono convinto che arriveranno pronti"