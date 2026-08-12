Sabatini su Maignan e Rabiot: "Sarebbe cambiato qualcosa se fossero tornati qualche giorno prima?"

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Sabatini crede che non sarebbe cambiato molto dal punto di vista fisico se Maignan e Rabiot fossero tornati prima dalle ferie

La decisione di Mike Maignan e Adrien Rabiot, approvata da Ruben Amorim e avvallata dalla società rossonera, di rientrare dalle ferie domenica 16 agosto invece che nella giornata di oggi, ancora adesso sta facendo discutere e parlare gli addetti ai lavori. In particolare è stato il giornalista Sandro Sabatini a condivedere il suo punto di vista nel corso del microfono aperto con i tifosi sulle frequenze di Radio Sportiva.

MAIGNAN-RABIOT: SAREBBE CAMBIATO QUALCOSA RIENTRARE QUALCHE GIORNO PRIMA?

Il giudizio di Sandro Sabatini sulla vicenda ferie allungate di Maignan e Rabiot: "È una polemica che secondo me ci sta, ma sarebbe cambiato qualcosa se fossero tornati qualche giorno prima? Non lo so. Ad un portiere una settimana basta e avanza per essere in forma campionato. Ad un centrocampista che si allena anche quando dorme, cioè Rabiot che corre sempre anche durante l'estate secondo me si allena, può bastare una settimana per essere a posto. Però questo lo dirà poi soltanto il campo"