Vlahovic ritrova Italiano: accordo trovato con il Besiktas

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Dusan Vlahovic trova casa: sarà un nuovo giocatore del Besiktas, ritrovando il tecnico Vincenzo Italiano

Una delle telenovelas più complicate di quest'estate di calciomercato - e non solo di questa - giugne finalmente al suo finale. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, è fatta per l'arrivo di Dusan Vlahovic al Besiktas. Dopo che l'anno scorso, a un anno dalla scadenza, era stato vicinissimo all'addio alla Juventus, anche con il Milan interessato, adesso il serbo ha deciso la prossima destinazione, rimanendo svincolato forse più di quanto avessse previsto.

Secondo Romano, Dusan Vlahovic firmerà un triennale con il Besiktas e presto saranno fissate le visite mediche. In Turchia il centravanti ritroverà Vincenzo Italiano con cui visse quella mezza stagione da sogno alla Fiorentina che poi lo portò a essere acquistato nel mercato invernale dalla Juventus. In quell'occasione, con la Viola e Italiano in panchina, Vlahovic segnò ben 20 gol in 24 partite tra campionato e Coppa Italia.