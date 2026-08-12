Vernazza: "Maignan e Rabiot sono più attaccati ai lettini da spiaggia"

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Sebastiano Vernazza commenta con ironia la scelta di Maignan e Rabiot di prolungare le vacanze

Si continua a parlare e a discutere della scelta di Mike Maignan e Adrien Rabiot di posticipare il rientro a Milanello e proseguire le rispettive vacanze fino a domenica 16 agosto. Anche Sebastiano Vernazza ne ha parlato oggi con un articolo dedicato sull'edizione cartacea della Gazzetta dello Sport, non senza una certa dose di ironia.

MAIGNAN E RABIOT PIÙ ATTACCATI AI LETTINI DA SPIAGGIA

Il commento di Sebastiano Vernazza su Mike Maignan e Adrien Rabiot: "Il campionato incombe, siamo a meno dieci giorni dal via. Rabiot non ci sarà contro il Toro alla prima, Maignan forse sì perché è un portiere. Dettagli. Il tema è un altro: l’attaccamento alla maglia è un esercizio di retorica, ormai. Maignan e Rabiot sono più attaccati ai lettini da spiaggia".