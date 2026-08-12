Donadoni: "Leao dovrà dimostrare che chi lo ha criticato ha sbagliato"

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Donadoni si è espresso in merito al futuro di Rafael Leao con il Milan

Non c'è ancora un sentiero definito per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao: la strada si tuffa nel bosco delle ultime due settimane e mezzo di calciomercato e non si sa come uscirà in cima alla montagna. Leao giocherà ancora al Milan? Si trasferirà in Turchia perchè messo alle strette? Arriverà la tanto sognata offerta dalla Premier League o dalla Liga spagnola? Non è dato sapersi, quel che è certo è che oggi Leao è al Milan, questo conta. Lo sa anche Roberto Donadoni che ne ha parlato nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

LEAO DOVRÀ DIMOSTRARE CHE CHI LO HA CRITICATO HA SBAGLIATO

Il commento di Roberton Donadoni sul futuro di Rafael Leao con il Milan: "Se non arriverà un’offerta che accontenti il giocatore e il club, proseguire deve essere uno stimolo per Rafa: dovrà dimostrare che chi lo ha criticato ha sbagliato, ma per riuscirci gli serve più continuità rispetto al passato. Il talento lo ha. Tocca a lui"