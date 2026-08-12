Donadoni: "Maignan e Rabiot dovranno dare risposte importanti sul campo"
A distanza di giorni non si placa il chiacchiericcio intorno a Mike Maignan e Adrien Rabiot. I due francesi hanno chiesto e ottenuto da Amorim e il Milan di poter rientrare dalle vacanze domenica 16, mentre il programma originario prevedeva oggi come giornata di ritorno a lavorare con la squadra. Anche l'ex calciatore rossonero Roberto Donadoni si è espresso in merito nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.
MAIGNAN E RABIOT DOVRANNO DARE RISPOSTE SUL CAMPO
Il commento di Roberto Donadoni sulla scelta di Maignan e Rabiot di prolungare le loro vacanze: "Si tratta di accordi tra il club e chi ha preso parte al Mondiale. Non entro nel merito delle polemiche, ma un po’ di stacco ci vuole perché la stanchezza mentale può essere più pesante di quella fisica. Se vengono gestiti nel modo giusto, giorni extra di riposo e qualche allenamento in meno possono essere un vantaggio. Quando torneranno, dovranno dare delle risposte importanti sul campo"
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