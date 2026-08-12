Milan, amichevoli amare. Donadoni: "Non è un campanello d'allarme. Sono pseudo-esibizioni"

vedi letture

Roberto Donadoni non è più di tanto preoccupato dai risultati del Milan fino a questo momento nelle amichevoli estive

Il Milan si presenta alla sua ultima amichevole pre-campionato, che si giocherà sabato di Ferragosto alle 16.45 a Breslavia, in Polonia, contro il Manchester United, con zero vittorie all'attivo. I rossoneri hanno ottenuto due pareggi tra Celtic e Inter, entrambi in rimonta, e poi hanno patito una sonora sconfitta dal Chelsea che ha dominato in lungo e in largo. Nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Roberto Donadoni non ha voluto ingigantire i risultati estivi fino a questo momento.

MILAN, NO CAMPANELLO D'ALLARME

Il commento di Donadoni sulla sconfitta del Milan contro il Chelsea e in generale sulle amichevoli rossonere: "Da qualche anno già a luglio ci sono partite di livello e quando la condizione è quella che è, può starci di perdere male. Soprattutto se di fronte ti trovi una squadra importante come il Chelsea e hai i nazionali con una condizione approssimativa o addirittura assenti. Non lo considero un campanello d’allarme perché queste, a migliaia di chilometri dall’Italia, sono pseudo-esibizioni. Poi è chiaro che perdere non fa piacere a nessuno, ma quando non ci sono i tre punti in palio..."