Mark Pulisic fa compagnia al figlio Christian durante i giorni di riposo: la foto

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Christian Pulisic è stato visitato dal padre Mark nei giorni di riposo concessi da Ruben Amorim: la foto insieme in centro a Milano

Christian Pulisic è uno dei punti interrogativi maggiori del Milan di questa stagione. L'anno scorso fu senza dubbio il miglior giocatore della Serie A fino a Capodanno, poi un crollo verticale accusato sia in rossonero che con la nazionale americana nei Mondiali di casa in cui è riuscito a fare la differenza solo a intermittenza, anche per colpa dei continui acciacchi fisici. Quello più grave nell'ottavo di finale contro il Belgio che ha eliminato gli Stati Uniti e che lo ha costretto a iniziare la nuova stagione a Milanello, in compagnia di Gimenez, per recuperare dai rispettivi infortuni.

MARK PULISIC VISITA IL FIGLIO CHRISTIAN A MILANO: LA FOTO INSIEME

L'obiettivo di Christian Pulisic è recuperare per la gara contro il Torino. Oggi consocerà dal vivo il nuovo allenatore Ruben Amorim, già partito per l'Australia quando l'americano è rientrato a Milano. Intanto il numero 11 rossonero si è goduto i tre giorni di riposo concessi dall'allenatore con il suo papà Mark, allenatore ed ex giocatore a livello locale americano, che ha pubblicato anche una foto sui social. Nello scatto i due sono ritratti in un bar del centro a rinfrescarsi, il papà con una birra e Christian con acqua, ghiaccio e limone. Scrive Mark Pulisic: "Che grande città che è Milano. Ed è ancora più grande passare del tempo con questo ragazzo qua".