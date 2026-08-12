Milan, oggi si torna al lavoro: sabato la sfida alla Manchester United

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Oggi Milanello riaccoglie Amorim e il gruppo rossonero dopo la tournée in Australia e Indonesia

Il Milan oggi ritrova Milanello. Il Centro Sportivo rossonero riapre le porte al gruppo di Ruben Amorim che torna oggi in campo ad allenarsi dopo che il tecnico ha concesso tre giorni di riposo al rientro dalla tournée in Australia e Indonesia, tra Perth e Giacarta. La sessione di allenamento odierna è prevista nel pomeriggio, attorno alle 17.30. Sarà interessante capire se ci sarà il rientro con il resto della squadra del difensore spagnolo Mario Gila, con la speranza di averlo per la prossima amichevole.

MILAN, IL PROGRAMMA IN VISTA DEL MANCHESTER UNITED

La settimana breve del Milan proseguirà nella giornata di domani con un nuovo allenamento al pomeriggio. Venerdì, invece, la squadra sarà in campo al mattino perché dopo pranzo è prevista la partenza in aereo per Breslavia dove, l'indomani, nel giorno di Ferragosto, il Milan sfiderà il Manchester United per l'ultima amichevole estiva. Gli inglesi oggi giocano la loro penultima gara in preparazione della stagione, contro il Leeds United.