Donadoni: "Ad Amorim va dato il tempo di lavorare"

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Donadoni ritiene che Ruben Amorim si meriti il tempo di lavorare

Per il momento le idee di Ruben Amorim si sono viste a sprazzi in queste tre amichevoli del Milan. Con il Celtic tanta aggressività, pressing alto e possesso palla specialmente all'inizio dei due temp. Contro l'Inter bene in avvio e poi un po' in calando. Malissimo su tutta la linea contro il Chelsea. L'impressione generale è che, come prevedibile e normale che sia, ci vorrà un po' di tempo per assimilare i concetti nuovi del calcio di Amorim. L'ex milanista Roberto Donadoni ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

AD AMORIM VA DATO IL TEMPO DI LAVORARE

Il giudizio di Roberto Donadoni sul nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim: "È un tecnico nuovo al quale va dato il tempo di lavorare. Con il Chelsea non il vero Milan? Me lo auguro anche io e ne sono convinto perché contro l’Inter non aveva fatto male. Ogni tecnico ha le sue idee. Quando viene chiesta la riconquista “alta” del pallone e un calcio offensivo, i giocatori hanno bisogno di abituarsi. Soprattutto se il modo di giocare era molto diverso"