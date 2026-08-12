Milan, ieri Modric è rientrato in Italia dalla Croazia con un volo low cost
Dopo la fine della tournée in Australia e Indonesia, Ruben Amorim ha concesso qualche giorno di riposo ai suoi giocatori che torneranno ad allenarsi oggi pomeriggio a Milanello. Luka Modric ha deciso di passare questo tempo libero con la sua famiglia in Croazia, più precisamente a Zara dove ha una proprietà immobiliare nella quale ama trascorrere i momenti di relax. Per rientrare in Italia ed essere puntuale per la ripresa degli allenamenti, il campione croato ha preso ieri sera un volo low cost della Ryanair ed è atterrato a Malpensa dopo l'1 di notte.
Lo riporta gazzetta.it che aggiunge che Modric ha volato da solo senza la famiglia e, nonostante l'ora tarda, non si è sottratto alle immancabili richieste di selfie e autografi da parte di chi l'ha incrociato sia a bordo, sia in aeroporto. Si tratta di un episodio piuttosto curioso che arrivan nei giorni in cui Mike Maignan e Adrien Rabiot sono diventati un caso per il modo in cui sono state gestite le ferie extra.
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