Di Marzio: “Su Gonçalo Ramos c’è il marchio di Cardinale. È una richiesta di Amorim”
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Di Marzio svela alcuni dettagli sull’arrivo di Goncalo Ramos al Milan.
Durante la puntata in onda di Calciomercato L'Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato dell'affare chiuso di Goncalo Ramos al Milan. Queste le sue parole.
"È una richiesta di Amorim, è un suo marchio di fabbrica perché lo conosce dai tempi del campionato portoghese. Il Milan lo cercò anche l'anno scorso negli ultimi giorni di mercato, era anche nella lista di Tare e Allegri quindi forse i contatti erano già partiti. Il Milan ha fatto leva sul fatto che il giocatore vuole essere protagonista, giocare con continuità. E poi c'è il marchio Cardinale che oggi era a casa Milan per chiudere l'affare Goncalo Ramos".
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