Primo Piano Milan forte su Gonçalo Ramos. È l'attaccante giusto per i rossoneri?

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Il Milan vuole Gonçalo Ramos del PSG: il portoghese è un calciatore di buon livello ma ha bisogno di essere supportato dalla squadra in un determinato modo

Ruben Amorim avrà bisogno di tutto il supporto possibile di chi gli sta dietro, così come Gonçalo Ramos. Ma andiamo con ordine. Finalmente inizia a muoversi il mercato del Milan. Negli incontri avuti con la dirigenza il manager portoghese ha sottolineato la necessità di avere un nuovo centravanti. Più che una necessità è un dato di fatto: tolti i palliativi Ibra e Giroud, seppur meravigliosi, il Milan non ha da anni un attaccante di un certo livello e un certo rendimento. Se in Serie A le altre squadre di vertice sono più o meno sempre riuscite ad avere un calciatore importante in quella posizione, i rossoneri no. Ed ecco allora la prima mossa del mercato: è arrivata la prima offerta ufficiale al PSG per Gonçalo Ramos, mentre sono costanti i contatti con Jorge Mendes. Il calciatore è in uscita e la concorreza è folta: il Milan si è mosso subito per cercare di accontentare Amorim. L'affare sarà importante: si parla di un pacchetto complessivo da circa 50 milioni di euro. Troppo? Poco? Il giusto? Come sempre l'unica risposta veritiera la darà il campo

GONÇALO RAMOS È L'ATTACCANTE GIUSTO PER IL MILAN?

Per rispondere a questa domanda bisogna cambiare la prospettiva. Il modo di giocare del Milan e gli altri interpreti sono adatti a valorizza le caratteristiche di Gonçalo Ramos. Tolti Conceiçao e Fonseca, entrambi i tecnici portoghesi non hanno avuto tempo e modo per dare identità alla squadra, l'ultimo Pioli e Allegri avevano un tipo di gioco che penalizzava fortemente la punta. E i numeri non mentono, soprattutto nell'ultima stagione. La fase offensiva demineralizzata, citiamo l'ottimo avvocato Buffa, ha fatto sì che nessun calciatore offensivo del Milan abbia raggiunto la doppia cifra. C'è ovviamente grande demerito anche nei giocatori stessi, ma il sistema scelto dal tecnico toscano annullava completamente le velleità d'attacco della squadra. Gioco perimetrale, calciatori che volevano palla solo sui piedi, zero personalità (o schemi provati) per scardinare le difese avversarie centralmente.

Per calciatori come Gonçalo Ramos serve tutto l'opposto. Il classe 2001 non è un Nicolas Jackson o un Moise Kean, giocatori che mettono alla frusta la linea nemica con accelerazioni continue e improvvise. È un finalizzatore, un giocatore capace di calciare bene sia di destro che di sinistro, che ama smarcarsi per il tiro dopo un buon primo controllo. Un calciatore da servire centralmente, che sfrutta il gioco tra le linee e che è capace di attaccare il secondo palo in modo intelligente. Bisogna riempire l'area e avere idee, tecnica e personalità. Tutte cose che negli ultimi anni sono mancate. Il Milan deve passare dall'essere una squadra di gente "svogliata", che chiede palla solo sui piedi e che rimane nella propria zona di comfort, ad un bel gruppo compatto, con idee precise e chiare che sa attaccare sia con l'ampiezza e sia tra le linee. Solo in quel caso l'attaccante, Gonçalo Ramos o chi per lui, potrà avere una base solida su cui poggiarsi. Gonçalo Ramos è l'attaccante giusto per il Milan? Dipende dall'allenatore e dai calciatori che giocheranno dietro di lui.

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