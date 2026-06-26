Milan, concluso il vertice in sede: Cardinale ha ribadito di voler accontentare le richieste di Amorim sul mercato

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SportMediaset ha dato un aggiornamento sul vertice di mercato di Casa Milan al quale ha partecipato anche Gerry Cardinale

Secondo quanto riferisce SportMediaset, si è concluso poco fa un summit a Casa Milan al quale ha partecipato anche il patron rossonero Gerry Cardinale. Oltre a lui presenti anche l'ad Massimo Calvelli e i dirigenti della parte sportiva, vale a dire Hendrik Almstadt, Direttore del Player Trading, Bobby Gardiner, Director of Football Intelligence, e Donato Lomonte, capo scouting.

Durante questo vertice, che durato un'ora abbondante, Cardinale ha illustrato il suo piano per il rilancio del Milan e ha ribadito la volontà di accontentare le richieste di Ruben Amorim sul mercato. Su questo fronte, il primo grande investimento sarà in attacco: è infatti pronta un'offerta da 45 milioni di euro più bonus per Gonçalo Ramos, centravanti del PSG attualmente impegnato al Mondiale con il Portogallo. Il Diavolo ha fretta di chiudere per anticipare la concorrenza.

Un altro grande obiettivo del mercato rossonero è Kerim Alajbegovic, attaccante esterno classe 2007 del Salisburgo e della Bosnia. A parlare molto bene di lui è stato in particolare Zlatan Ibrahimovic, rimasto piacevolmente colpito dal giovane talento bosniaco che si sta mettendo in mostra anche al Mondiale con la sua nazionale.