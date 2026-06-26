Liberali piace a mezza Serie A: può guadagnarci anche il Milan

vedi letture

Mattia Liberali fa gola praticamente a mezza Serie A: il Torino di Abate e la Lazio le ultime due che si sono iscritte alla corsa

Il talento di Mattia Liberali è sbocciato tutto in un colpo solo al primo anno vero da professionista in Serie B. Il talento cresciuto nelle giovanili del Milan, di cui si diceva un gran bene da molto tempo e che l'estate scorsa il club rossonero ha ceduto a titolo definitivo al Catanzaro, si è messo favorevolmente in mostra nell'ultimo campionato di Serie B, specialmente nella seconda parte di stagione. Su Liberali, ora, c'è l'interesse di mezza Serie A e la sua cessione interessa anche il Milan da vicino.

LIBERALI, ANCHE IL MILAN PUÒ GUADAGNARE

Secondo gli accordi stipulati quasi un anno fa, il Catanzaro e il Milan hanno concordato una clausola di rivendita del 50% in favore dei rossoneri. Dunque, in presenza di una cessione di Mattia Liberali, il club rossonero si porterà a casa la metà. Sul giocatore c'è una clausola di 6 milioni di euro: è verosimile che il Milan ne incasserà 3. Le prime squadre a farsi avanti sono state il Como, sempre a caccia di giovani talenti, quest'anno anche italiani per le liste, e il Sassuolo che ha come allenatore Aquilani, ex Catanzaro. Si sono aggiunte alla corsa anche Bologna e Fiorentina. Ultime in ordine di tempo la Lazio ma soprattutto il Torino di Ignazio Abate, con cui Liberali ha vissuto gli anni migliori nella Primavera del Milan. Lo riferisce oggi Tuttosport.