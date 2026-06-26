Dal Portogallo: Milan, ore decisive per Gonçalo Ramos. Le cifre dell'offerta rossonera al PSG e al giocatore

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Il Milan punta forte su Gonçalo Ramos che è una richiesta di Amorim. Le prossime potrebbero essere ore decisive per l'attaccante del PSG

Il PSG ha ricevuto nelle scorse ore la prima offerta ufficiale del Milan per Gonçalo Ramos. Lo scrive A Bola che riporta anche le cifre della proposta milanista: sul tavolo 45 milioni di euro, bonus legati alle prestazioni dell'attaccante compresi. Il club francese ne chiede 50, ma questa differenza non dovrebbe mettere a rischio l'affare. Ci sono ancora dei dettagli da definire ed è proprio su questi che stanno lavorando le due società e l'agente del giocatore, Jorge Mendes. Per il centravanti portoghese, è pronto un contratto di quattro o cinque stagioni da quattro milioni di euro netti all'anno.

Il Milan vuole accelerare per Gonçalo Ramos e anticipare così la folta concorrenza che c'è sull'attaccante, in particolare quella dell'Atletico Madrid, che, a differenza del Diavolo, gli può offrire la possibilità di giocare la Champions League. Il giocatore del PSG è una richiesta del nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim.