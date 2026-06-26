Dal Portogallo: Milan, ore decisive per Gonçalo Ramos. Le cifre dell'offerta rossonera al PSG e al giocatore
Il PSG ha ricevuto nelle scorse ore la prima offerta ufficiale del Milan per Gonçalo Ramos. Lo scrive A Bola che riporta anche le cifre della proposta milanista: sul tavolo 45 milioni di euro, bonus legati alle prestazioni dell'attaccante compresi. Il club francese ne chiede 50, ma questa differenza non dovrebbe mettere a rischio l'affare. Ci sono ancora dei dettagli da definire ed è proprio su questi che stanno lavorando le due società e l'agente del giocatore, Jorge Mendes. Per il centravanti portoghese, è pronto un contratto di quattro o cinque stagioni da quattro milioni di euro netti all'anno.
Il Milan vuole accelerare per Gonçalo Ramos e anticipare così la folta concorrenza che c'è sull'attaccante, in particolare quella dell'Atletico Madrid, che, a differenza del Diavolo, gli può offrire la possibilità di giocare la Champions League. Il giocatore del PSG è una richiesta del nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan