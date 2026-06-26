Stasera Norvegia-Francia: Maignan titolare, Rabiot dovrebbe partire dalla panchina
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Stasera la Francia affronterà la Norvegia, in palio il primo posto del Girone I. Maignan confermato titolare, Rabiot verso la panchina
Questa sera alle 21 a Boston, Norvegia e Francia si affronteranno nell'ultimo match del Girone I per stabilire chi passerà ai sedicesimi come prima e chi come seconda (entrambe hanno già la certezza di passare al prossimo turno). Per quanto riguarda la probabile formazione dei francesi, Mike Maignan sarà regolarmente tra i pali anche contro i norvegesi, mentre l'altro rossonero convocato da Deschamps, cioè Adrien Rabiot, dovrebbe partire inizialmnte dalla panchina.
Lo riferisce Le Parisien che riporta la probabile formazione della Francia contro la Norvegia: (4-2-3-1) Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, T. Hernandez; Koné, Tchouaméni; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.
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