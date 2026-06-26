Cardinale nomina Calvelli CEO: "Mandato chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere"

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L'investitura di Massimo Calvelli come CEO del Milan arriva anche a parole da parte del proprietario americano Gerry Cardinale

Massimo Calvelli è stato ufficialmente nominato nuovo Chief Executive Officer del Milan. L'ex CEO di ATP Tour, consigliere del Milan dall'autunno, succede così a Giorgio Furlani di cui di fatto aveva già ereditato le deleghe nel corso dell'ultimo mese. Prima ancora era entrato in RedBird con il ruolo di CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners: incarichi che manterrà nonostante questo nuovo impegno a Casa Milan.

MILAN, CARDINALE LANCIA CALVELLI COME CEO

Nel comunicato ufficiale diffuso dal Milan anche alcune dichiarazioni di Gerry Cardinale sulla nomina di Massimo Calvelli: "Da quando è entrato in RedBird lo scorso anno, Massimo si è distinto come leader e promotore di un modello organizzativo capace di valorizzare le persone e promuovere una cultura di collaborazione e professionalità. Massimo ha co-guidato il nostro investimento in AC Milan insieme al Partner di RedBird David Castelblanco, entrambi con riporto diretto a me. Il modello RedBird prevede spesso che i nostri leader assumano un ruolo operativo diretto all'interno dei nostri investimenti più importanti, per garantire un'esecuzione ai massimi livelli, soprattutto nelle fasi di cambiamento e innovazione. Nel corso dell'ultimo anno Massimo ha dimostrato di saper interpretare con efficacia questo ruolo, integrandosi pienamente nella realtà di AC Milan. Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda AC Milan, ma soprattutto in campo. Da oggi l'intera organizzazione del Club potrà beneficiare della sua presenza a tempo pieno, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati".