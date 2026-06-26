La rivoluzione offensiva del Milan: Nkunku sì, Gimenez no, Pulisic-Leao forse

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Il Milan studia come rivoluzionare il suo attacco, caso per caso: Nkunku può rimanere, Gimenez al passo d'addio, incertezza per Leao e Pulisic

L'attacco del Milan è stato di gran lunga il reparto più deludente della stagione scorsa. È stato anche il motivo principale per cui il club rossonero, in campo, ha subito il tracollo di cui tutti siamo stati testimoni. Semplicemente, più o meno da gennaio in avanti, gli attaccanti del Milan hanno smesso di segnare. Per questo motivo, approfittando del cambio in panchina con Ruben Amorim entrato in scena, quest'estate ci si aspetta una rivoluzione offensiva non da poco. In attesa di capire chi arriverà dal mercato: quale è il futuro degli attuali attaccanti del Milan?

MILAN: NKUNKU SÌ, GIMENEZ NO

Detto che Niclas Fullkrug è già un ex, anche se formalmente lo diventerà dal 1° luglio quando sarà scaduto il suo prestito, altri due recenti acquisti rossoneri potrebbero intraprendere strade diametralmente opposte, come ricorda la Gazzetta dello Sport. Christopher Nkunku è il più vicino a rimanere. Secondo la visione di Ruben Amorim, il francese ha le caratteristiche che si potrebbero sposare perfettamente con la sua idea tattica, nei due sulla trequarti dietro la punta del 3-4-2-1. Dopo un inizio molto complicato, nella seconda parte di stagione - pur con tanti alti e bassi - è stato forse l'attaccante più costante e sicuramente il Milan può ancora far fruttare l'investimento. La fiducia del tecnico c'è, bisogna capire se c'è anche la volontà del giocatore a cui le offerte non mancano soprattutto dai club turchi che già si erano fatti avanti a gennaio. Santiago Gimenez invece è destinato all'addio. Pesano troppo gli zero gol in campionato, anche con l'attenuante del lungo infortunio. L'attaccante messicano sembra arrivato al capolinea della sua esperienza milanista e sarà ceduto: c'è un interesse del Porto, tutto da confermare.

MILAN, PULISIC E LEAO FORSE

Dopo il "Sì" di Nkunku e il "No" di Gimenez, c'è anche il "Forse" di Christian Pulisic e Rafael Leao. Ancora non si sa quale sarà il destino dei due giocatori offensivi più talentuosi, pur con due situazione molto diverse. Cardinale e Amorim considerano Pulisic incedibile ma i contatti per il rinnovo si sono arenati da tempo, nonostante il Milan abbia la possibilità di estendere il contratto automaticamente fino al 2028. Inoltre c'è un forte interesse del New York City che è pronto a mettere un'offerta pesante sul tavolo del pupillo americano. Captain America ci sta pensando. Per Rafael Leao invece sarà tutto in divenire. Il portoghese ha già fatto capire le sue intenzione prima del Mondiale, ritrattandole un po' dopo la gara contro l'Uzbekistan. Il numero 10 ha sentito Amorim, che dice di stimare come tecnico, ma la sensazione è che possa ugualmente partire. Il problema rimane trovare qualcuno che faccia un'offerta congrua: al momento per Leao solo sondaggi e nulla più.