F.Galli su Amorim: "A me piace molto. Per certi aspetti mi ricorda Arrigo Sacchi"

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Al Corriere dello Sport, Filippo Galli ha parlato così dell'allenatore portoghese: "Io mi affido molto ad Amorim, perché mi sembra tra tutti quello..."

Dopo aver esaminato tutte le possibili soluzioni, Gerry Cardinale ha deciso di non affidare l’area football del Milan a un nuovo dirigente. La proprietà rossonera ha optato per una gestione collegiale, nella quale le principali decisioni saranno condivise tra diverse figure interne.

Ruben Amorim sarà il riferimento tecnico della struttura. Sarà lui a individuare le esigenze della squadra, fissare le priorità di mercato e indicare i reparti da rinforzare insieme al profilo dei giocatori da ricercare. Scouting e data analysis lavoreranno per individuare i candidati più adatti alle richieste del tecnico, mantenendo come obiettivo il giusto equilibrio tra qualità tecnica e sostenibilità economica.

Il gruppo decisionale sarà composto da Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli, Castelblanco e Gerry Cardinale. Zlatan Ibrahimovic continuerà inoltre a collaborare con il club nel ruolo di Senior Advisor.

Intanto al Corriere dello Sport, Filippo Galli ha parlato così dell'allenatore portoghese: "Io mi affido molto ad Amorim, perché mi sembra tra tutti quello con la maggiore conoscenza dei giocatori e delle caratteristiche necessarie per sviluppare il calcio che ha in mente. A me piace molto. Per certi aspetti mi ricorda Arrigo Sacchi: per l’idea di calcio, per la meticolosità nel lavoro e per l’attenzione ai dettagli. Questo mi fa ben sperare. Inoltre è uno che lavora sui giocatori che ha a disposizione".

