Santi Gimenez festeggia il passaggio del turno e cita la Bibbia

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Il Messico di Santiago Gimenez ha passato la fase a gironi dei Mondiali da imbattuto: il centravanti del Milan ha festeggiato sui propri social

Per ora il Mondiale casalingo del Messico è un sogno. La formazione del CT Aguirre ha strappato il pass per i sedicesimi di finale e lo ha fatto nella migliore maniera possibile: 3 vittorie, 6 gol fatti 0 gol subiti. Ora la formazione di casa si è assicurata quantomeno le prossime due gare tra le mura amiche, un vantaggio non indifferente visto il calore e la partecipazione del pubblico. Poco spazio per Santiago Gimenez, centravanti del Milan, a cui sono stati concessi solo due spezzoni.

MESSICO, GIMENEZ FESTEGGIA

Nonostante l'apporto molto limitato alla causa messicana, Santiago Gimenez ha festeggiato con grande entusiasmo il passaggio del turno. Lo ha fatto affidando i suoi pensieri a un post social con le migliori foto della vittoria sulla Cechia. Il messicano ha scritto: "3 su 3". Poi ha citato la Bibbia, nello specifico il Libro dei Proverbi: "Il cavallo si prepara per il giorno della battaglia; ma Dio è colui che dà la vittoria".