Leao è l'unico giocatore del Milan convocato al Mondiale ad aver segnato
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Grazie alla rete contro l'Uzbekistan Leao diventa il primo giocatore del Milan a mettere a segno una marcatura in questo Mondiale
Come per altri milanisti, neanche quello di Rafael Leao è fino a questo momento un Mondiale da incorniciare e ricordare. Eppure, a differenza di altri suoi compagni, il numero 10 rossonero è riuscito a dare un sussulto oltre oceano, sfruttando nel modo migliore possibile il tempo che gli è stato dato a disposizione dal CT Roberto Martinez.
In totale, tra Capo Verde e Uzbekistan, Rafael Leao ha totalizzato in campo appena 46 minuti, recuperi compresi, riuscendo però a mettere comunque a segno una rete, quella del definitivo 5-0 contro la Nazionale di Fabio Cannavaro. Grazie a questa marcatura il portoghese è fino a questo momento l'unico giocatore del Milan convocato al Mondiale ad aver segnato.
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