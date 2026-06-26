Calvelli nuovo CEO del Milan: "Entusiasta di lavorare con Amorim e il suo staff, già pienamente integrati e al lavoro in piena sintonia con l'attuale leadership dell'area sportiva"

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Massimo Calvelli, nominato nuovo Chief Executive Officer del Milan, si è detto entusiasta di lavorare con il neo allenatore rossonero Amorim

Dopo un mese dal licenziamento di Giorgio Furlani, il Milan ha ufficialmente anche il suo nuovo CEO: si tratta di Massimo Calvelli, uomo RedBird. Già CEO di Atp Tour dal 2020 al 2025, Calvelli svolge presso il fondo di Cardinale i ruoli di CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners, incarichi che manterrà ugualmente anche a fronte di questa nuova nomina. Già da un mese Calvelli aveva assunto el deleghe di Furlani.

CALVELLI NUOVO CEO DEL MILAN: LE SUE PAROLE

Le prime dichiarazioni di Massimo Calvelli come nuovo CEO del Milan, nel comunicato ufficiale della nomina: "Guidare il Club in una fase decisiva del proprio percorso sportivo, in un momento altrettanto cruciale per l'intero calcio italiano, è una responsabilità che affronto con la massima serietà e con un profondo senso di urgenza. Il mandato ricevuto da Gerry è chiaro: riportare in AC Milan una cultura della vittoria e dei risultati, dentro e fuori dal campo, all'altezza della storia che questo Club rappresenta nel calcio europeo e dei suoi oltre 600 milioni di tifosi nel mondo. Nell'ultimo anno ho lavorato a stretto contatto con il senior management del Club in tutte le sue funzioni, maturando una conoscenza diretta di ciò che deve essere migliorato e innovato. Sono inoltre entusiasta di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo Head Coach Rúben Amorim e il suo staff, già pienamente integrati e al lavoro in piena sintonia con l'attuale leadership dell'area sportiva".