Milan-Gonçalo Ramos, M.Orlando: "Buonissimo giocatore, ma non è uno da 20 gol"
Alla radio di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando, il quale ha detto la sua sul mercato estivo, partendo dal possibile arrivo al Milan di Gonçalo Ramos:
Milan, le piace Goncalo Ramos?
"E' un buonissimo attaccante, al PSG è chiuso da fenomeni. Potrebbe essere un prospetto importante, ma da qui a fine mercato ne sentiremo ancora altre. Non mi fido delle voci. Però mi sembra un buonissimo giocatore, ma non mi sembra uno da 20 gol".
Da chi si aspetta un mercato più vivace ora?
"lo sono nel periodo che non mi appassiona nulla. Perché si parla di tanti nomi, ma sappiamo come funziona. Prima sceglie l'Inghilterra, poi le altre. E si prende quello che si può, magari anche tanti scarti. Il calcio italiano è povero, in difficoltà. Se non ci diamo poi una sveglia sulle infrastrutture, è difficile. Non si va da nessuna parte".
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