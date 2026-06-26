Braglia su Gonçalo Ramos: "Se lo ha scelto Amorim allora va bene"

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In merito al possibile arrivo al Milan di Gonçalo Ramos, l'ex portiere Simone Braglia spera che sia una scelta di Ruben Amorim

Intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, l'ex portiere Simone Braglia ha rilasciato queste parole sul mercato estivo e sul possibile arrivo al Milan di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese del PSG:

Milan, le piace Goncalo Ramos?

"Il problema è che poi manca sempre qualcosa per prendere un giocatore. Chi li sceglie poi i giocatori? Se dovesse essere stato Amorim a dire i giocatori, sarei contento, ma manca comunicazione su chi decide nel Milan. E' quella confusione che non fa bene all'ambiente rossonero".

Da chi si aspetta un mercato più vivace ora?

"C'è poco da dire. Lo stadio è una fonte di ricavo importante e qui è un problema. Gli stadi hanno mille vincoli, purtroppo dipende tutto da Roma. E' un tasto dolente purtroppo".