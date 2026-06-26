Romano su Ramos: “Amorim lo voleva e Cardinale l’ha accontentato. Questo è l’esempio della nuova struttura del Milan”

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Fabrizio Romano rivela dettagli e curiosità sull’arrivo del nuovo centravanti del Milan Gonçalo Ramos

Nel suo canale YouTube, Fabrizio Romano rivela alcuni dettagli sull'arrivo di Gonçalo Ramos al Milan dal PSG. Queste le sue parole.

"Il Milan che fa un investimento così importante, adesso arriviamo sui numeri, merita un attimo di spiegazione. Gonçalo Ramos è a livello di attaccanti acquistabili sul mercato quest'estate uno dei primi tre al mondo. Attenzione, non sto dicendo che sia uno dei migliori tre attaccanti al mondo, ma a livello di giocatori disponibili sul mercato potrete rendervi conto da soli che ce ne sono veramente veramente pochi. Poi c'è un discorso economico e qui lascio a voi tutte le valutazioni perché l'accordo tra Milan e Paris Saint-Germain è un accordo record, è un accordo clamoroso dal punto di vista delle cifre perché il Milan fa un investimento veramente forte, importantissimo, voluto da una persona, Gerry Cardinale, perché ha voluto subito accontentare il suo nuovo allenatore Ruben Amorim. Non è un caso che vi abbiamo raccontato di come il Milan in questa nuova struttura societaria diversa rispetto a quella tradizionale abbia voluto sicuramente includere sia il proprio proprietario, GerryCardinale, sia il proprio allenatore, Ruben Amorim, come parte integrante fondamentale delle scelte. Amorim darà delle indicazioni, Cardinale sarà molto presente per seguirle e questo è quello che sta succedendo subito con Gonçalo Ramos"