SPORT rivela: “Dopo Ramos Mendes offre al Milan Marc Casadò. L’agente protagonista del mercato rossonero”

SPORT rivela: “Dopo Ramos Mendes offre al Milan Marc Casadò. L’agente protagonista del mercato rossonero”MilanNews.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 21:36News
di Andrea La Manna
Jorge Mendes offre Marc Casadò al Milan dopo aver concluso l’affare di Goncalo Ramos.

È arrivata poco fa la notizia riguardante l'arrivo certo di Goncalo Ramos in maglia rossonera. L'ex attaccante del PSG arriverà a Milano per una cifra che raggiunge complessivamente i 70 milioni di euro, 65 di base fissa più 5 di bonus. L'attaccante portoghese, voluto fortemente da Ruben Amorim, è diventato l'acquisto più oneroso della storia del Milan.

JORGE MENDES DIRETTORE DELL'OPERAZIONE GONÇALO RAMOS E MARC CASADÒ

Il procuratore del classe 2001 è Jorge Mendes, uno dei più grandi se non il più grande agente della storia del calcio moderno. Come riporta Diario SPORT, l'agente continua a tessere trame di mercato con i rossoneri e dopo l'operazione conclusa per Ramos sta proponendo al Milan Marc Casadò, centrocampista spagnolo in forza al Barcellona. 