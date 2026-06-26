SPORT rivela: “Dopo Ramos Mendes offre al Milan Marc Casadò. L’agente protagonista del mercato rossonero”
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Jorge Mendes offre Marc Casadò al Milan dopo aver concluso l’affare di Goncalo Ramos.
È arrivata poco fa la notizia riguardante l'arrivo certo di Goncalo Ramos in maglia rossonera. L'ex attaccante del PSG arriverà a Milano per una cifra che raggiunge complessivamente i 70 milioni di euro, 65 di base fissa più 5 di bonus. L'attaccante portoghese, voluto fortemente da Ruben Amorim, è diventato l'acquisto più oneroso della storia del Milan.
JORGE MENDES DIRETTORE DELL'OPERAZIONE GONÇALO RAMOS E MARC CASADÒ
Il procuratore del classe 2001 è Jorge Mendes, uno dei più grandi se non il più grande agente della storia del calcio moderno. Come riporta Diario SPORT, l'agente continua a tessere trame di mercato con i rossoneri e dopo l'operazione conclusa per Ramos sta proponendo al Milan Marc Casadò, centrocampista spagnolo in forza al Barcellona.
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