Mondiale in ombra per Jashari: per il rossonero appena 7' con la Svizzera

Mondiale in ombra per Jashari: per il rossonero appena 7' con la SvizzeraMilanNews.it
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Ieri alle 22:48News
di Lorenzo De Angelis
Fino a questo momento quello di Ardon Jashari è un Mondiale tutt'altro che da ricordare considerando lo scarso impiego.

Ardon Jashari non sta sicuramente disputando il Mondiale che si aspettava. Il centrocampista del Milan conferma così le difficoltà di questa stagione anche con la Nazionale, considerando lo spazio davvero striminzito che è riuscito a trovare fino a questo momento negli Stati Uniti.

Nelle tre partite disputate dagli elvetici nel girone, Jashari ha giocato appena 7 minuti, nella prima giornata contro il Qatar. Tra le altre cose per il rossonero non è stato assolutamente un esordio da ricordare, considerando il fatto che la formazione di Julen Lopetegui trovò la rete del pareggio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. 